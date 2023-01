A tropa formada por policiais paraenses que atuará em Brasília já deixou Belém. Os 60 policiais foram para a capital do país auxiliar no trabalho da segurança onde acontecem diversas manifestações radicais. Antes do embarque, os agentes estiveram reunidos no Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (Gaesp). Além deles, o titular da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup), Ualame Machado, e o comandante-geral da PM, coronel Dilson Júnior, também viajam junto com as tropas.

Tropa paraense embarca para Brasília com secretário de segurança e comandante da PMPA Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal

Os militares fazem parte do Batalhão de Choque e do Comando de Policiamento da Capital 1. Por enquanto, ainda não há data para o retorno da tropa para Belém. Segundo o coronel Dilson, esses policiais vão atuar no controle de distúrbios civis e também no policiamento ostensivo da capital federal.

"Vamos reforçar o efetivo para manter a ordem pública em Brasília. Vamos junto com eles para dar todo o suporte à tropa, compreender a nossa missão específica e aplicar o que nos será determinado. Lá eles ficarão sob a coordenação do Ministério da Justiça por meio da Força Nacional e da interventoria", explicou Ualame Machado, secretário de Segurança Pública do Pará.