Papa Francisco condena ataques em Brasília

Nesta segunda-feira (9), os ataques e invasões de apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Brasília, no domingo (8), foram condenados pelo Papa Francisco. Durante o tradicional encontro do início do ano com embaixadores do Vaticano, o pontífice se disse preocupado com as tensões políticas no país. As informações são do G1.

"Penso nos vários países das Américas onde as crises políticas são carregadas de tensões e formas de violência que exacerbam os conflitos sociais. Penso especialmente no que aconteceu recentemente no Peru e, nas últimas horas, no Brasil", declarou o Papa durante o encontro.

"Em muitas áreas (do mundo), um sinal do enfraquecimento da democracia é o aumento da polarização política e social, que não ajuda a resolver os problemas urgentes dos cidadãos”, disse.