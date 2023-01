Votação do decreto de intervenção no DF deve acontecer no prédio destruído

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ao chegar a Brasília (DF) no final da tarde desta segunda-feira (9), deve decidir quando será votado o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre intervenção federal no Distrito Federal. É o que diz o presidente em exercício da Casa, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB). Mas, segundo ele, a matéria deve ser votada na terça-feira (10), prédio do Congresso que foi invadido no domingo (8). As informações são da Agência Estado.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Veja como estão os prédios do STF, Planalto e Congresso após os atos de terrorismo ]]

"Não será hoje [segunda-feira] a votação do decreto da intervenção federal no Distrito Federal", garantiu o parlamentar. "Queremos realizar votação do decreto no plenário do Senado por simbolismo", pontuou, em coletiva de imprensa após reunião de líderes do Senado nesta segunda-feira (9). "Não nos ajoelharemos diante dessas práticas terroristas."

A votação do decreto deve ocorrer de forma híbrida, presencial e remotamente, com parte dos parlamentares distantes de Brasília, devido ao recesso.

Após reunião de líderes, Vital do Rêgo disse que não houve qualquer senador que não tenha reprovado as manifestações. "Todos os senadores fizeram questão de pontuar sua indignação, revolta aos atos de depredação. Não tão somente às sedes que representam os nossos poderes, mas que vai além da depreciação, do dano causado, vai na agressão à democracia, às nossas instituições, e isso não pode ser permitido", declarou o senador, em entrevista coletiva após reunião.