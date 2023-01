Senado aprova intervenção federal na segurança do DF; texto já passou pela Câmara

Nesta terça-feira (10), o Senado se reúne para votar, de forma simbólica, o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a intervenção federal na segurança do Distrito Federal (DF). A medida foi tomada pelo petista ainda no domingo (8), durante os ataques terroristas de apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e já está em vigor, mas precisava ser ratificada pelo Congresso Nacional.

​Embora tenha sido aprovado o decreto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, registrou oito votos contrários à medida: senadores Zequinha Marinho (PL), Flávio Bolsonaro (PL), Carlos Portinho (PL), Carlos Viana (PL), Luís Carlos Heinze (PP), Eduardo Girão (Podemos), Styvenson Valentim (Podemos) e Plínio Valério (PSDB).

Ainda na noite desta segunda-feira (9), a Câmara dos Deputados aprovou o texto, em votação simbólica. Com a intervenção, o governo federal passa a ser responsável pela segurança pública do DF. O secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, foi nomeado interventor. Na prática, ele agora exerce a função que é do secretário de segurança pública. As informações são do G1.