'Quero fazer parte da comissão de investigação', diz Flávio Bolsonaro sobre atos radicais

Durante votação da intervenção federal na segurança do Distrito Federal (DF), aprovada no Senado nesta terça-feira (10), o senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), disse que pretende fazer parte da comissão de investigação dos atos terroristas praticados por grupos radicais em Brasília, no último domingo (8).

A motivação do parlamentar é impedir que a situação seja usada como o que ele chama de palanque eleitoral. "Faço questão de estar acompanhando para que isso não seja um momento de uso político-eleitoral. O momento é muito grave, é muito sério, não podemos mais uma vez usar uma sitação como essa como palanque com fins eleitorais", declarou durante as discussões, por volta de 12h.

O senador ainda criticou as associações feitas entre os atos terroristas e o ex-presidente Bolsonaro. "No dia de ontem, muitas pessoas tentaram vincular Bolsonaro ao que aconteceu, a esse ato triste, lamentável, injustificável na nossa Casa [...]. Não queiram criar a narrativa mentirosa como se tivesse alguma vinculação de Bolsonaro a esses atos irresponsáveis. O presidente Bolsonaro, como muitos falaram, ficou em silêncio, se recolheu e está 'lambendo as feridas', essa expressão, como muitos estão usando, quase incomunicável", contou o filho do ex-mandatário.