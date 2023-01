Deputados bolsonaristas pedem garantia de direitos humanos a presos em Brasília

Deputados do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, encaminharam um ofício à Defensoria Pública Federal e ao Ministério dos Direitos Humanos solicitando que os radicais detidos após o ataque em Brasília, no último domingo (8), tenham os direitos garantidos.

O documento foi elaborado pela deputada federal Carla Zambelli. Os parlamentares alegam que os detidos estariam sendo "tolhidos de condições básicas em termos de alimentação, hidratação e alojamento".

VEJA MAIS

“A partir de informações obtidas pela imprensa e mídias sociais, identificou-se indícios de que as pessoas submetidas a custódia estatal em decorrência dos fatos ocorridos na Capital Federal em 08/01/2023 estão sendo tolhidas de condições básicas em termos de alimentação, hidratação e alojamento, havendo informações de que permaneceram em veículos e galpões, aguardando triagem e outros procedimentos”, diz o texto.

O documento tem a assinatura dos seguintes deputados: