Piruinha, bicheiro mais velho da antiga cúpula do jogo do bicho no Rio, morre aos 95 anos

O contraventor José Caruzzo Escafura, conhecido como Piruinha, faleceu nesta quarta-feira (22/01), aos 94 anos, no Rio de Janeiro. Reconhecido como o mais velho integrante da antiga cúpula do jogo do bicho na cidade, Piruinha morreu em casa, após breve internação hospitalar. A causa da morte ainda não foi divulgada oficialmente.

Piruinha iniciou sua trajetória como motorista de lotação na década de 1950, antes de ingressar no jogo do bicho. Ele comandava bancas nas regiões de Piedade, Abolição e Inhaúma, onde residiu até seus últimos dias. Desde a década de 1970, ele controlava áreas como Madureira, Cascadura e Maria da Graça, consolidando sua influência no esquema da contravenção.

Em 1993, foi condenado a seis anos de prisão por formação de quadrilha, no processo liderado pela juíza Denise Frossard. A pena, inicialmente máxima, foi reduzida pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Em menos de cinco anos, Piruinha e os demais banqueiros já estavam em liberdade.

No ano passado, Piruinha foi absolvido da acusação de mandar assassinar Natalino José do Nascimento Espínola, comerciante de carros. Anteriormente, cumpriu dois anos de prisão preventiva, sendo transferido para prisão domiciliar após sofrer uma queda. No final de 2023, ele foi internado com pancreatite.

Figura controversa, Piruinha participou da série "Vale o que Está Escrito", do Globoplay, que abordou os bastidores da contravenção no Rio. No documentário, ele se declarava orgulhoso de sua trajetória, assumindo ser mulherengo e pai de 19 filhos.