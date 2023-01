Anderson Torres diz que vai voltar ao Brasil e se entregar à Justiça após prisão decretada

Após ter a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, declarou, por meio do Twitter, que vai interromper as férias, voltar ao Brasil e se entregar à Justiça. Ele é acusado de omissão nos ataques e depredação a prédios dos três poderes em Brasília no último domingo (8). O pedido foi feito pela Polícia Federal. As informações são do G1 Nacional.

"Hoje (10/01), recebi notícia de que o Min Alexandre de Moraes do STF determinou minha prisão e autorizou busca em minha residência. Tomei a decisão de interromper minhas férias e retornar ao Brasil. Irei me apresentar à justiça e cuidar da minha defesa", declarou Torres.

"Sempre pautei minhas ações pela ética e pela legalidade. Acredito na justiça brasileira e na força das instituições. Estou certo de que a verdade prevalecerá", acrescentou ainda.

Anderson Torres está de férias em Orlando, nos Estados Unidos, mesma cidade onde está o ex-presidente Jair Bolsonaro.

VEJA MAIS

Quem é Anderson Torres?

Anderson Torres foi ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro. Antes, ele havia sido secretário de Segurança Pública do DF entre 2019 e 2021.

Após deixar o cargo de ministro, ele reassumiu a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Torres foi exanorado após os ataques em Brasília pelo governador Ibaneis Rocha que, por sua vez, foi afastado do cargo durante 90 dias por ordem de Moraes. O ministro entendeu que houve omissão das autoridades do DF nos atentados.