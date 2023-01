Jair Bolsonaro, Ibaneis e Anderson Torres podem ter bens bloqueados para pagar prejuízo em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o governador afastado do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) e o ex-secretário de Segurança do DF Anderson Torres podem ter os bens bloqueados, se foi aceito o pedido do Ministério Público ao Tribunal de Contas da União (TCU). As informações são da Agência Estado.

Para o subprocurador-geral Lucas Furtado, a "indisponibilidade de bens" é uma medida cautelar diante dos "inúmeros prejuízos ao erário federal".

O pedido está dentro processo que tenta enquadrar os responsáveis pela depredação do Palácio do Planalto e dos prédios do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Congresso Nacional nos atos do último domingo (8).

A ideia é usar o dinheiro eventualmente bloqueado para ressarcir os cofres públicos se ficar provado que Bolsonaro, Ibaneis e Torres têm responsabilidade pelos protestos radicais em Brasília.