Alexandre Moraes ordena a prisão do ex-comandante da Polícia Militar do DF

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes determinou a prisão de Fabio Augusto Vieira, ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. As informações são da Folha de S.Paulo.

O militar era o responsável pelo comando da corporação durante o ataque de radicais, no domingo (8), às sedes dos Três Poderes, em Brasília (DF). A ordem de prisão vem depois de ele ter sido afastado do cargo pelo interventor federal no DF, Ricardo Capelli.