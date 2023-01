‘Esses terroristas querem que a prisão seja uma colônia de férias’, diz Alexandre de Moraes; vídeo

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, se pronunciou, nesta terça-feira (10), sobre as reclamações dos extremistas que estão detidos na Academia Nacional da Polícia Federal. Segundo Moraes, os indivíduos que participaram dos atos de vandalismo em Brasília esperam que a prisão seja uma “colônia de férias”, o que não corresponde com a dimensão dos crimes e prejuízos deixados por eles.

A declaração de Moraes foi dada durante a posse do delegado Andrei Rodrigues, novo diretor-geral da Polícia Federal (PF).

“Não achem esses terroristas que até domingo faziam badernas e crimes e agora reclamam porque estão presos, querendo que a prisão seja uma colônia de férias, não ache que as instituições irão fraquejar”, disse o ministro Alexandre de Moraes.

O ministro enfatizou que, mesmo com o prejuízo material deixado após a depredação das sedes dos Três Poderes, as instituições continuam funcionando e estão empenhadas em punir, dentro da lei, todos os responsáveis pelos crimes praticados em Brasília.

“O que nós temos que combater firmemente, o terrorismo, nós temos que combater firmemente as pessoas antidemocráticas, as pessoas que querem dar o golpe, que querem um regime de exceção”, completou Moraes

Moraes também declarou que não é possível conversar de forma civilizada com os extremistas que foram detidos. “Essas pessoas não são civilizadas. Basta ver o que fizeram no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e, com muito mais raiva e ódio, no Supremo Tribunal Federal”, explicou.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)