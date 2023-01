Mourão defende manifestantes, critica governo Lula e pede 'direitos humanos'

O general Hamilton Mourão, que foi vice-presidente de Jair Bolsonaro (PL) e é o senador eleito pelo Rio Grande do Sul nas últimas eleições, postou nas redes sociais nesta terça-feira (10) uma defesa dos manifestantes presos durante a remoção dos suspeitos de invadir os prédios dos Três Poderes no domingo (8), em Brasília (DF), que ficaram acampados por mais de 70 dias em frente ao QG do Exército na capital federal. As informações são do Metrópoles.

Mourão disse que "o Brasil e as pessoas detidas esperam ações rápidas dos nossos parlamentares em mandato e das verdadeiras entidades ligadas aos Direitos Humanos".