Ação terrorista causa prejuízo de mais de R$ 6 milhões na Câmara e no Senado

A Câmara dos Deputados divulgou um relatório preliminar, nesta terça-feira (10), que aponta o prejuízo causado pela ação terrorista dos bolsonaristas radicais acima de R$ 3 milhões. O valor consiste nos objetos e equipamentos que podem ser repostos, como computadores, vidros, veículos e outros itens. A Casa Baixa afirmou que 400 computadores foram destruídos, provocando um dano estimado em R$ 2 milhões.

O documento preliminar aponta que duas viaturas da Polícia Legislativa foram danificadas, com custo estimado em R$ 500 mil. Além disso, a reparação de vidros da fachada e do interior do edifício vai custar R$ 100 mil. “Ainda não foram levantados os custos com mão de obra e material necessários à limpeza dos ambientes e reparos emergenciais, como o da rede elétrica da plataforma superior do Palácio do Congresso”, informou a Casa Baixa.

Além de objetos de escritório e móveis, uma série de obras de arte foram atacadas pelos vândalos. O painel com 46 presentes protocolares expostos no Salão Verde teve seis peças desaparecidas ou avaliadas como irrecuperáveis. “Muitos foram encontrados com danos pontuais que poderão ser restaurados”, informou a Casa. Os objetos de arte danificados têm valor incalculável.

Além disso, entre as obras de arte destruídas estão o Muro Escultórico de Athos Bulcão (perfurado na base); a Bailarina, de Victor Brecheret (descolada da base); e a escultura Maria, Maria, de Sônia Ebling (marcada com paulada).

Senado Federal

No Senado Federal, o levantamento preliminar, realizado ontem (9) pelos diretores das áreas técnicas, mostra que as reformas para reparar a destruição vão custar entre 3 e 4 milhões de Reais.

O valor abarca a instalação de novos vidros, reforçados por uma película antivandalismo, e a troca de todo o carpete do Salão Azul.

Computadores, teclados e equipamentos de comunicação também foram danificados. Além disso, os equipamentos usados pela Polícia Legislativa durante a ação terão de ser repostos.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política)