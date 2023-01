Polícia prende dois vândalos, um dos quais flagrado sobre mesa no Palácio do Planalto

Mais duas pessoas acusadas de participar da invasão dos prédios dos Três Poderes, no domingo (8), em Brasília, foram presas nessa segunda-feira (9) pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Um motoboy, de 43 anos, flagrado em cima de uma mesa, no Palácio do Planalto, durante os atos (foto acima), que não tinha antecedentes criminais, é um dos detidos, segundo a corporação. As informações são do G1 DF e Agência Estado.

O segundo detido é um homem de 35 anos, que trabalha como analista de sistemas. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.

Justiça decreta prisão preventiva de quatro suspeitos

A pedido da Procuradoria-Geral da República, a Justiça Federal em Brasília decretou a prisão preventiva, que não tem data para acabar, de quatro suspeitos presos em flagrante no domingo, 8, em meio à depredação das instalações do Supremo Tribunal Federal. A medida foi deferida em audiências de custódia realizadas na madrugada desta terça, 10.

A PGR avalia que a prisão preventiva dos acusados é necessária para “a garantia da ordem pública, a aplicação penal, a regularidade da investigação e eventual instrução penal, bem como para evitar a prática de novas infrações penais”.