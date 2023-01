Margareth Menezes deve apresentar nesta quinta-feira lista de prejuízos com obras de arte depredadas

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, disse que é um processo lento o levantamento das obras destruídas ou danificadas no Palácio do Planalto durante os ataques em Brasília (DF), no dia 8, às sedes dos Três Poderes. Mas que “até quinta feira será entregue o levantamento final”. As informações são da Agência Estado.

A ministra afirma que ainda não há estimativa do prejuízo em virtude dos danos causados às obras de arte no Palácio do Planalto.

"Não é simples fazer levantamento de obras de arte. É um processo lento que está em andamento. Até quinta feira será entregue o levantamento final", disse a ministra a jornalistas, após visitar o Palácio do Planalto. De acordo com ela, o valor real das obras é avaliado em cerca de R$ 20 milhões.

A pasta, segundo a ministra, pode buscar financiamentos privados para restauração e recuperação das obras. "Utilizaremos todas possibilidades possíveis (de financiamento) a partir de saber a dimensão do prejuízo para restaurar todas obras", afirmou.