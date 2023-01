Alexandre de Moraes ordena prisão do ex-ministro Anderson Torres

O ex-ministro da Justiça Anderson Torres teve prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (10). O suspeito é ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. As informações são do G1 DF.

A Polícia Federal cumpre mandado na casa de Torres na tarde desta terça.

Torres foi ministro da Justiça e Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro (PL), e, até ser afastado, era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, quando manifestantes radicais invadiram os prédios do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto no domingo (8), em Brasília (DF).