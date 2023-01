AGU pede ao STF prisão em flagrante de Anderson Torres e radicais envolvidos

A Advocacia-Geral da União (AGU) solicitou ao Superior Tribunal Federal (STF) a prisão dos apoiadores radicais de Bolsonaro que participaram da invasão nas sedes dos Três Poderes da República e do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, na tarde deste domingo (8). Do mesmo modo, a AGU pediu a remoção de conteúdos nas redes sociais que estimulem atos de vandalismo. As informações são do G1.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), demitiu Anderson neste domingo (8). Torres havia viajado na sexta-feira (6) aos Estados Unidos. Ele não está em Brasília.

Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, publicou no Twitter que “jamais negou voz a quem queira se manifestar pacificamente”, mas que “nunca dará espaço para a baderna, a destruição e vandalismo”.

Veja os principais pontos da petição da AGU: