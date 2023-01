Invasão em Brasília: apoiadores de Bolsonaro tomam Congresso, Planalto e STF

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram neste domingo (8), em Brasília, as sedes dos três Poderes da República. Os prédios do Congresso Federal, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Palácio do Planalto, no Distrito Federal, estão sendo ocupados e depredados, conforme atestam imagens que circulam nas redes sociais.

Primeiramente, a invasão se deu no Congresso. Os apoiadores de Jair Bolsonaro subiram as rampas do órgão máximo do Legislativo brasileiro e, após passarem por bloqueios, sem resistência suficiente para impedir o avanço dos grupos, tomaram as cúpulas do Congresso. As vidraças do Salão Nobre do prédio foram quebradas.

Outro grupo, após a tomada do Congresso, se dirigiu ao Palácio do Planalto, conseguindo invadir a parte externa do prédio. O acesso ao interior do prédio foi impedido por uma barreira de policiais.

O prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) também foi invadido. Após vidraças serem quebradas, o plenário do prédio também foi invadido e depredado.

Polícia Militar do Distrito Federal

Em nota, a Polícia Militar do Distrito Federal afirmou que trabalha para “garantir a paz social”.

"Em momentos de manifestação popular, a PMDF busca sempre agir para que o evento ocorra de forma pacífica, mantendo-se a integridade das pessoas e patrimônio público e privado, a ordem pública e o cumprimento da legislação", declara o órgão.

Ministro da Justiça

O ministro da Justiça, Flávio Dino, classificou as invasões como “absurda tentativa de impor a vontade pela força” e que “não vão prevalecer”.

“O Governo do Distrito Federal afirma que haverá reforços. E as forças de que dispomos estão agindo. Estou na sede do Ministério da Justiça”, publicou Dino.