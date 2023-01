Grupo de manifestantes invadem área do Congresso Nacional em Brasília

Brasília começou o domingo (8) com atos de grupos de manifestantes, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que andaram por algumas regiões do Distrito Federal até a Esplanada dos Ministérios. Ao som do hino nacional, eles gritam "Vamos Brasília, derrubar o Congresso". O grupo não aceita a candidatura do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022.

De acordo com a cobertura do Metrópoles, os extremistas andaram em bando com paus e outros objetos e chegaram a arremessar os objetos contra o carro de um homem que contrariou o grupo, fazendo L com a mão.

Agentes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) pararam parte dos extremistas que estavam armados e fizeram a revista. Foram apreendidas armas brancas, que poderiam ser utilizadas para violência.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, escreveu, em seu perfil no Twitter, neste domingo (8), que espera que não ocorram atos violentos, para que a polícia não precise agir.

"Ontem conversei com governadores, inclusive que não são do nosso campo político. Queremos que a LEI prevaleça e não haja crimes. Estou em Brasília, espero que não ocorram atos violentos e que a polícia não precise atuar. “Tomada do Poder” pode ocorrer só em 2026, em nova eleição", escreveu no twitter.