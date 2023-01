Governador do DF demite Secretário de Segurança após invasão do Congresso

As primeiras medidas após manifestantes invadirem o Congresso Nacional estão sendo tomadas. Logo após a circulação das imagens da invasão, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), determinou a demissão do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. A informação foi confirmou pelo governador, após ter sido divulgada por órgãos de comunicação.

A medida ocorre após uma multidão de manifestantes radicais invadir o Supremo Tribunal Federal, Congresso e Planalto no início da tarde deste domingo (08). Após a circulação de imagens que mostram a invasão, o governador Ibaneis passou a ser cobrado por diversas autoridades.

O atual secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, foi ministro da Justiça e Segurança Pública durante o governo Bolsonaro e não está em Brasília neste domingo. Anderson viajou na sexta-feira (6) para os Estados Unidos.