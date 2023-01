PF libera 599 por 'questões humanitárias' e divulga nome de 277 encarcerados; veja lista

A Polícia Federal divulgou nesta terça-feira (10) a liberação de 599 pessoas por 'questões humanitárias'. Elas foram detidas por atos antidemocráticos no domingo (8), quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e depredaram parte das instalações do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF). A PF também divulgou que outros 527 investigados permanecem presos. As informações são da Agência Estado e Yahoo!

Em nota, a corporação esclareceu o grupo liberado é composto de “idosos, pessoas com problemas de saúde, em situação de rua e mães acompanhadas de crianças'. Também indicou que "todos estão recebendo alimentação regular, café da manhã, almoço, lanche e jantar, hidratação e atendimento médico quando necessário”.

A Seccional no Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil esteve no ginásio para onde os detidos foram encaminhados e relatou que, segundo o delegado-chefe da Polícia Federal Rodrigo Teixeira, os liberados tiveram "transporte assegurado até a rodoviária, com ônibus à disposição delas".

Na tarde desta terça-feira (10), o governo do Distrito Federal divulgou uma lista com 277 nomes de pessoas encarceradas em razão dos ataques em Brasília. A lista inclui custodiados na Penitenciária Feminina do DF e no Centro de Detenção Provisória II. De acordo com o Executivo distrital, a divulgação dos nomes atende a uma decisão da Vara de Execuções Penais do DF.

Veja os nomes de 277 encarcerados presos pela PF: