Deputados estaduais elegem Chicão (MDB) para comandar a Alepa por mais dois anos

O atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), deputado estadual Francisco Melo, o Chicão (MDB), foi reeleito para mais um mandato à frente do comando da Casa, no biênio 2023-2025. A eleição, com chapa única, foi realizada por volta das 12h, no plenário da Alepa, em Belém, logo após a cerimônia de posse dos 41 deputados eleitos. Do total de votos, 40 foram para Chicão e um nulo.

Na mesma sessão, também foi realizada a a votação para eleição do restante da mesa diretora. Além de Chicão na presidência, a mesa será composta peloa seguintes deputados: Luth Rebelo (PP) - 1° vice; Gustavo Sefer (PSD) - 2° vice; Cilene Couto (PSDB) - 1° secretária; Elias Santiago (PT) - 2° secretário; Adriano Coelho (PDT) - 3° secretário; e Aveilton Souza (PL) - 4° secretário.