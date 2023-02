Maioria dos deputados da bancada paraense na Câmara é do MDB ou PL; veja os partidos

Com a posse dos novos deputados federais, o número de partidos com representantes do Pará na Câmara dos Deputados caiu de 11 para cinco. PSB, PP, PSDB, Republicanos, PSOL e PTB, que até a legislatura passada tinham representantes na bancada paraense da Câmara, não conseguiram eleger nenhum de seus candidatos ao cargo de deputado federal no Estado nas eleições do ano passado.

VEJA MAIS

Com a nova composição da bancada, o MDB, que já era o partido com o maior número de deputados na bancada paraense, passou de 3 para 9 deputados do Estado. Em seguida vem o PL, que agora tem 3 deputados do Pará.

Veja o número de deputados federais por partido, na bancada paraense.

MDB

Elcione (MDB)

Priante (MDB)

Dra Alessandra Haber (MDB)

Renilce Nicodemos (MDB)

Antonio Doido (MDB)

Keniston (MDB)

Andreia Siqueira (MDB)

Olival Marques (MDB)

Henderson Pinto (MDB)

PL

Delegado Eder Mauro (PL)

Joaquim Passarinho (PL)

Delegado Caveira (PL)

PT

Airton Faleiro (PT)

Dilvanda Faro (PT)

PSD

Júnior Ferrari (PSD)

Raimundo Santos (PSD)

UNIÃO BRASIL