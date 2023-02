Veja vídeo da live em que Marcos do Val fala de Bolsonaro e do plano de golpe de estado

Na madrugada desta quinta-feira, o senador Marcos do Val surpreendeu seus seguidores anunciando, nas redes sociais, que iria renunciar ao mandato e voltar aos Estados Unidos. O anúncio foi feito após ele participar de uma live junto com o ex-deputado estadual Arthur do Val e Renan Santos, do Movimento Brasil Livre (MBL). Na transmissão, o senador afirmou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teria o coagido para dar um golpe de Estado.

A Veja publicou, na manhã desta quinta-feira, a entrevista em que Marcos do Val detalha o suposto plano para anular as eleições. Segundo o senador, Bolsonaro e o ex-deputado federal Daniel Silveira o pressionaram para que ele gravasse o ministro Alexandre de Moraes falando sobre as decisões dele, tentando fazer ele confidenciar que agia sem observar necessariamente a Constituição.

“Com essa gravação, o presidente iria derrubar a eleição, dizer que ela foi fraudada, prender o Alexandre de Moraes, impedir a posse do Lula e seguir presidente da República. Fiquei muito assustado com o que ouvi”, declarou.