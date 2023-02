Marcos do Val posta calendário da Abin como se fosse relatório contra Lula

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) fez uma publicação no story do Instagram, na quinta-feira (2), com uma foto de um calendário da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) dizendo que era um relatório que incriminaria o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o presidente Lula (PT). As informações são do portal UOL.

"Neste relatório, cai o ministro da Justiça e cai o presidente Lula!", escreveu o senador.

A publicação foi feita nesta quinta-feira (02) no story do Instagram do senador (Reprodução/ Instagram/ @marcosdoval)

Na manhã desta sexta-feira (3), a publicação já não estava disponível.

VEJA MAIS

Internautas apontaram a mentira nas redes sociais. "Mentira tem perna curta, senador", escreveu uma. "

Ainda ontem, o parlamentar chegou a dizer que renunciaria ao cargo e deixaria a política. No entanto, ao longo do dia, ele desistiu da suposta ideia de sair do Senado.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).