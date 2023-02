Acusação, renúncia e prisão: veja cronologia dos fatos da denúncia do Marcos do Val contra Bolsonaro

Desde a madrugada desta quinta-feira (2), o senador Marcos do Val (PODE-ES) protagoniza uma trama que envolve acusações, golpe de Estado e até mesmo tentativa de gravar conversas comprometedoras do ministro do Supremo Tribunal Eleitoral (STF), Alexandre de Moraes.

Tudo começou após o parlamentar falar em uma live com membros do Movimento Brasil Livre (MBL) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) teriam, em dezembro, articulado um plano para impedir a posse do presidente Lula (PT).

Após soltar a bomba ao vivo no Instagram, Daniel foi preso pela manhã e Marcos voltou atrás afirmando que Bolsonaro não teria arquitetado o plano. Para saber mais e ficar por dentro das reviravoltas que esse caso deu em 24 horas, confira o cronograma dos fatos abaixo:

1- Denúncia

Em live nas redes sociais, o Marcos do Val disse que foi coagido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para se aliar a ele em um golpe de Estado, durante uma reunião em dezembro, com a presença do ex-deputado federal Daniel Silveira. O plano incluía gravar ilegalmente o ministro Alexandre de Moraes. Toda articulação é matéria da Veja desta semana.

2- Renúncia

Ainda pela madrugada, horas depois da revelação nas redes sociais, o senador comunicou que iria renunciar ao mandato no Senado Federal e abandonar a política.

3- Silveira preso

Na manhã desta sexta, o ex-deputado federal Daniel Silveira foi preso por determinação de Moraes após o descumprimento de uma série de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição do uso de redes sociais.

4- Coletiva

Após ser procurado por jornalistas de todo o País, Marcos fez uma coletiva de imprensa dando mais detalhes do plano golpista. Entretanto, mudou a versão da história, dizendo que Bolsonaro não fez parte do plano, apenas foi espectador. Além disso, o senador recuou quanto à renúncia do mandato.

5- Entrevista à GloboNews

Em entrevista à GloboNews, Marcos do Val disse que estava fazendo um movimento “para chegar no Lula”, quando questionado sobre o porquê de fazer as denúncias semanas depois do suposto ocorrido.

6- Nota do PL

Após as denúncias do senador ganharem mais destaque nos noticiários, o Partido Liberal (PL), em que Bolsonaro é filiado, soltou uma nota pública afirmando que dias antes das acusações, Marcos do Val tentou se filiar à sigla.

7- Flávio Bolsonaro

Mais tarde, no Senado Federal, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pediu que esclarecimentos sejam feitos e disse que não vê nenhum crime nas acusações de Marcos do Val.

8- Recuo

Marcos do Val mudou a versão sobre a denúncia e agora diz que o plano, na verdade, foi de Daniel Silveira. Ele disse que, em mensagens com Moraes, contou ao ministro que Bolsonaro teria negado colocá-lo em prática.

9- CPI

Do Val disse que já procurou Pacheco para implantar uma CPI no Senado, a fim de investigar os atos golpistas no Brasil.