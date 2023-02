Alexandre de Moraes autoriza depoimento de Marcos do Val à Polícia Federal

Depois de dizer em live transmitida nas redes sociais, na madrugada desta quinta-feira (2), que sofreu coação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para se aliar a ele em um golpe de Estado, o senador Marcos do Val (Podemos) passou a ser alvo da Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes autorizou o depoimento do parlamentar à PF, que deve ser tomado em até cinco dias.

Marcos do Val era esperado na sede da PF para um depoimento marcado para as 17h.

Informações divulgadas por um veículo nacional dão conta de que o parlamentar teria chegado à sede da PF às 16h30, em carro oficial do Senado.