Marcos do Val muda versão sobre plano de golpe e recua da renúncia ao Senado

Após a repercussão em torno das declarações dadas na madrugada desta segunda-feira (2), o senador Marcos do Val recuou, indicando que a decisão sobre a renúncia ao Senado ainda não foi tomada. Durante entrevista coletiva, ele afirmou que a declaração sobre a renúncia foi um “desabafo” após as críticas por seu abraço em Rodrigo Pacheco, presidente reeleito do Senado. As informações são do portal O Antagonista.

VEJA MAIS

Do Val afirma que assessores e colegas do Senado pediram para que ele não renunciasse. “Essa possibilidade de ter alguém assumindo no meu lugar… zero. Eu não posso deixar todo o trabalho que fiz até aqui ser destruído. Eu também não posso largar a missão que assumi, sozinho até agora, de apresentar para a sociedade e para a imprensa quem prevaricou“, disse.

O senador mudou também algumas declarações sobre o plano de golpe de estado que teria sido apresentado pelo ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL). Durante a live que participou, na madrugada desta quinta, ele comprometeu o político do PL. “Sexta-feira [3] vai sair na Veja a tentativa de Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de estado junto com ele”

Porém, em entrevista à Folha de São Paulo, Do Val minimizou a participação do ex-presidente, afirmando que Bolsonaro apenas ouviu a proposta feita por Daniel Silveira, mas ficou em silêncio. Ele alega ainda que se recusou a seguir o plano e denunciou o plano ao ministro Alexandre de Moraes.