Agenda de Bolsonaro e Michelle no Pará inclui almoço em Icoaraci e motocarreata em Marabá; confira

Políticos paraenses aliados de Jair Bolsonaro (PL) confirmaram a vinda do ex-presidente e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ao Pará na segunda semana deste mês de maio. O casal visitará três municípios: Belém, Marabá e Parauapebas, nos dias 7 e 8 de maio (terça e quarta-feira da próxima semana). A chegada deles está marcada para as 12h do dia 7, no Aeroporto Internacional de Belém.

Após desembarcar na capital paraense, os dois seguirão para o distrito de Icoaraci, onde devem almoçar ao lado de apoiadores, conforme informações divulgadas pelo presidente do diretório estadual do PL, deputado federal Éder Mauro. "Tá chegando a hora, Belém!!! Daqui a uma semana o casal mais amado do Brasil, @jairmessiasbolsonaro e @michellebolsonaro, chega na capital paraense. Confira a programação e vemtimbooora prestigiar!!", escreveu o parlamentar em suas redes sociais.

Ainda no dia 7, também na capital paraense, Bolsonaro e Michelle participarão de um evento na Assembleia Paraense, às 18h30.

A previsão é de que o casal chegue ao Aeroporto de Marabá às 5h do dia 8. De acordo com informações divulgadas pelo deputado estadual Toni Cunha (PL), do aeroporto eles seguem para a concentração em frente à loja Havan, de onde sairá uma motocarreata até a praça Duque de Caxias, na Velha Marabá, onde haverá um evento político.

No mesmo dia, Bolsonaro e Michelle participam de um ato em Parauapebas. "A convite do dr. Felipe estaremos em Parauapebas. Será um grande evento, com certeza, e desde já agradeço a sua participação", declarou o ex-presidente, em vídeo gravado ao lado do pré-candidato do PL à prefeitura da cidade.

Eleições 2024

Segundo o PL Pará, no Estado, Bolsonaro deve lançar pré-candidatos a prefeito do partido em diferentes municípios. Entre os nomes que devem ser confirmados, está o de Toni Cunha, pré-candidato à Prefeitura de Marabá, Dr. Felipe, que deve concorrer ao Executivo de Parauapebas, e deputado federal Éder Mauro, que deve entrar na disputa pela Prefeitura de Belém.