Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

STF retoma julgamento do marco temporal em meio a novo embate com o Congresso

Relator dos processos, o ministro Gilmar Mendes deve apresentar seu voto durante a deliberação nesta segunda-feira (15)

Redação O Liberal com informações da AE

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta segunda-feira, 15, o julgamento sobre a constitucionalidade da Lei do Marco Temporal das Terras Indígenas. A sessão plenária será virtual e extraordinária. O relator dos processos, ministro Gilmar Mendes, deve apresentar seu voto durante a deliberação.

A sessão virtual, que começa hoje e termina na quinta-feira, 18, foi solicitada por Gilmar Mendes na última sexta-feira, 12. O julgamento já havia iniciado na semana anterior, com a leitura do relatório e as sustentações orais, mas em plenário físico do STF.

Interlocutores do ministro afirmam, segundo apuração do Estadão/Broadcast, que Gilmar Mendes ouviu as partes presencialmente. Ele pretende concluir a análise do caso ainda neste ano.

Julgamento avança após PEC no Senado

O objetivo do ministro é acelerar o julgamento no Supremo, após a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) pelo Senado. A PEC incorpora a tese do marco temporal ao texto constitucional e foi votada um dia antes do início da análise do tema pelo STF.

A aprovação da PEC pelo Senado também reflete a insatisfação do Congresso com recentes decisões de Gilmar Mendes. Essas decisões estão ligadas à abertura de processos de impeachment contra membros da Corte.

Entenda o impasse do Marco Temporal

A tese do marco temporal defende que indígenas têm direito apenas às terras que ocupavam na data da promulgação da Constituição. Essa data é 5 de outubro de 1988.

Em setembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal declarou esse entendimento inconstitucional. Dias depois, o Congresso Nacional aprovou uma lei que recria a tese. O trecho foi vetado pelo governo, mas os vetos foram derrubados pelo Legislativo.

O caso retornou ao STF por meio de novas ações que questionam ou buscam confirmar a validade da lei. Gilmar Mendes enviou as ações para conciliação, buscando encerrar o que ele chamou de "espiral de conflito".

Comissão de conciliação e propostas

O tema foi discutido por uma comissão em 23 audiências. Participaram representantes da União, Congresso, Estados, municípios e partidos. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) deixou a mesa na segunda audiência.

A Apib representaria os indígenas no grupo. A saída ocorreu após Gilmar Mendes negar a suspensão temporária da Lei do Marco Temporal.

A comissão foi encerrada em junho com poucos avanços. Não houve consenso para excluir a tese do marco temporal. O STF deve avaliar se homologa o acordo ou se pronunciará sobre os pontos sem consenso.

Gilmar Mendes indicou que deve descartar a tese do marco temporal em si, pois já foi declarada inconstitucional pela Corte.

Contudo, o ministro pretende manter mudanças propostas pela comissão sobre os procedimentos de demarcação. Um dos pontos prevê a obrigatoriedade da participação de Estados e municípios onde a área reivindicada se localiza, em todas as etapas do processo.

A minuta apresentada pela comissão também propôs que a Funai deve tornar públicos todos os dados sobre as demarcações em seu site.

Se o produto da comissão for homologado, o texto será encaminhado ao Congresso. O Poder Legislativo poderá realizar alterações ou até mesmo engavetá-lo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

STF/JULGAMENTO/MARCO TEMPORAL
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

política

Arruda se filia ao PSD, quer se lançar ao governo do DF e critica ligação do BRB com o Master

Se confirmada a candidatura e elegibilidade, ele terá como principal adversária a atual vice-governadora, Celina Leão (PP)

15.12.25 21h43

política

Mulher de Ramagem diz ter contas bloqueadas e acusa Moraes de 'abuso de autoridade'

Procurado por meio do STF, Moraes ainda não se manifestou

15.12.25 21h38

investigação

Moraes agenda perícia médica de Bolsonaro para dia 17 após pedido de cirurgia da defesa

Moraes também destacou que os exames apresentados pela defesa não são atuais

15.12.25 21h08

política

'Nem sei se é bom ter Trump colado com minha imagem', diz Flávio Bolsonaro

A declaração foi feita durante uma entrevista ao canal LeoDias TV

15.12.25 20h43

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Defesa pede que Bolsonaro deixe a prisão e seja internado para passar por cirurgias

Defesa do ex-presidente solicitou remoção para o DF Star por soluços e hérnia, além de prisão domiciliar

09.12.25 22h08

lembra dela?

Quem é Heloísa Helena, que brigou com o PT e substitui o deputado suspenso Glauber Braga

Glauber disse que não chegou a conversar com ela nos últimos dois dias, mas tem confiança na ex-senadora

11.12.25 9h23

EDUCAÇÃO

Senado aprova PEC que permite a professores acumular cargos de qualquer natureza

Relatada pelo senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), proposta segue para promulgação; exigência de compatibilidade de horários permanece

10.12.25 18h38

Eleições 2026

Flávio Bolsonaro reafirma que candidatura à Presidência em 2026 é 'irreversível'

A fala ocorre após uma visita ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

09.12.25 10h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda