Bolsonaro e Michelle vêm ao Pará em maio para lançar candidatos do PL a prefeituras

O ex-presidente Jair Bolsonaro virá ao Pará no próximo mês de maio para lançar pré-candidatos a prefeito pelo Partido Liberal (PL) em municípios do Estado e manifestar apoio a esses nomes. Segundo informações divulgadas pelo PL, a agenda da visita de Bolsonaro ao Pará ainda está sendo construída, mas foi confirmada a passagem dele por pelo menos três municípios: a capital, Belém, e ainda Marabá e Parauapebas. Essas cidades são consideradas importantes para o crescimento da sigla em terras paraenses.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, presidente do PL Mulher, acompanhará Bolsonaro durante a viagem ao Pará.

Além de anunciar apoio aos nomes de Toni Cunha, deputado estadual que é pré-candidato do PL à Prefeitura de Marabá, e Dr. Felipe, que deve ser o candidato do partido em Parauapebas, a expectativa é de que Bolsonaro lance a candidatura do deputado federal Éder Mauro para prefeitura de Belém.

Segundo informações divulgadas pelo PL Pará, Michelle sinalizou que quer chapas compostas por mulheres, sejam como vices ou em posições de gestões das candidaturas.

A agenda da visita do ex-presidente está sendo construída com a coordenação de Éder Mauro, que também é presidente estadual do PL no Pará. Na última quarta-feira (10), o parlamentar se reuniu com Bolsonaro, deputado federal Delegado Caveira, deputado estadual Rogério Barra e outros membros do PL na sede do partido, em Brasília.