Paragominas: Ex-vereador é pré-candidato do PL para concorrer à Prefeitura

O Partido Liberal lançará o nome de Hesinho Moreira para concorrer à Prefeitura de Paragominas. Ex-vereador do município, o pré-candidato foi presidente da Câmara Municipal, cargo que assumiu em 2019. De acordo com o PL, o nome de Hesinho tem o apoio dos deputados federais Éder Mauro - presidente do diretório estadual da sigla - Delegado Caveira e Joaquim Passarinho, além dos deputados estaduais Rogério Barra e Toni Cunha.

Hesinho Moreira concorreu a deputado federal em 2022, quando era filiado ao Partido Progressista, mas não conseguiu se eleger. Na ocasião, ele conquistou 15.533 votos em todo o Pará. Desse total, 9 mil foram de eleitores de Paragominas, o que representa 16,84% do total de votos válidos no município naquele pleito. Com esse resultado, o político foi o candidato a deputado federal mais votado na cidade.

O PL define o perfil do político como “articulador, bolsonarista, conservador e político focado em desenvolvimento econômico e social”. Segundo a sigla, em seu mandato como vereador, ele conseguiu mais de R$ 15 milhões em recursos para o município de Paragominas, contemplando áreas da saúde e estrutura física da cidade.

O pré-candidato é presidente do PL em Paragominas, presidente a Comissão de Saúde e Meio Ambiente na Subseção da Ordem dos Advogados e representou a OAB no Conselho Municipal de Saneamento Básico.