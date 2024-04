Na Alepa, deputados paraenses fazem sessão especial em homenagem aos 205 anos da ACP

Uma sessão especial realizada na manhã desta segunda-feira (29), na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), homenageou os 205 anos da Associação Comercial do Pará (ACP). Na ocasião, estiveram presentes parlamentares, membros da entidade e representantes da classe empresarial paraense. Várias empresas e organizações, incluindo o próprio Grupo Liberal, foram homenageados durante o encontro solene.

A presidente da ACP, Elizabeth Grunvald, contou que recebeu a homenagem com “muita humildade”. Segundo ela, a entidade de classe contribuiu, ao longo de mais de dois séculos, com a história do setor produtivo do Pará. “Hoje somos uma entidade multissetorial, já não somos mais só comércio há muito tempo, e, portanto, temos muitos braços e muitas ações em prol do empresariado. Temos algumas bandeiras importantes para estimular a competitividade empresarial e o empreendedorismo e defender os interesses dos empresários”, pontuou.

Grunvald ainda adiantou que, às vésperas da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) em Belém, o setor se articula, em preparação. “Estamos em um momento muito fértil para o Estado, com uma janela enorme de oportunidades. Que todos os empresários possam melhorar seus negócios e investir, é uma imensa oportunidade. Nós estamos, a ACP e todas as entidades empresariais, juntas nesse processo de fortalecer, capacitar e de fazer o melhor evento que é possível fazer dentro das condições da cidade”.

Parceria

O Poder Legislativo tem um grande papel na melhoria do ambiente de negócios do Estado, segundo o deputado estadual Fábio Freitas (Republicanos), proponente da sessão especial. Ele é presidente de uma comissão formada por 14 parlamentares e que trata de agricultura, indústria, comércio, serviços, empreendedorismo e cooperativismo. “Nós estamos homenageando aqui as pessoas que geram emprego e renda. Passamos por uma pandemia, em que muitas portas se fecharam. Eles me procuraram para fazer o refinanciamento das dívidas, para fazer com que o governo do Estado venha a ser a ponte, foi onde que eu vi uma porta para trabalhar melhor”, argumentou, no evento.

A aproximação entre a Casa de Leis e as entidades empresariais, de acordo com o deputado, tem o objetivo de ouvir as demandas da população e do empresariado paraense. “Nós temos muitos problemas, como o aumento do ICMS [Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços]. Nós somos totalmente contra. Eles trazem muitos problemas, sobre o escoamento da produção, a Ferrogrão, as hidrovias, o Pedral do Lourenço. O custo Pará é muito alto. O frete é caro, o gás é caro, o cimento é caro, tudo é caro aqui no nosso Estado por causa do tamanho. A gente realmente está ouvindo as demandas e levando para o governo do Estado”.

Quem também ressaltou a importância da ACP para a economia paraense foi o presidente da Federação das Indústrias do Pará (Fiepa), Alex Carvalho. Ele destacou a sessão como um “momento de muito orgulho por poder interagir com os demais segmentos e ter uma união verdadeira em prol do desenvolvimento do nosso Estado. Acho que já passou do tempo em que qualquer ativismo, seja ele qual for, atrapalhasse o que a gente precisa, que é gerar riqueza e renda para a nossa população. É um momento de celebração”, mencionou em seu pronunciamento.

Carvalho também lançou um desafio aos representantes do empresariado, para que todas as entidades tenham um papel mais propositivo e agudo, para melhor os índices de desenvolvimento do Estado.

Grupo Liberal

"É com grande satisfação que parabenizamos a Associação Comercial do Pará por seus 205 anos de história e contribuições para o desenvolvimento econômico do Estado. A parceria e o bom relacionamento entre a entidade e nosso grupo de comunicação tem sido fundamental ao longo dos anos, fortalecendo a comunicação e promovendo o progresso em nossa sociedade", disse Felipe Melo, diretor de Conteúdo do Grupo Liberal, que participou da solenidade. "Estamos honrados em colaborar com uma instituição tão respeitada e comprometida com o crescimento empresarial e social do Pará. Que a ACP continue a prosperar e a gerar resultados positivos para todos os setores envolvidos", completa.