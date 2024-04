Associação Comercial do Pará comemora 205 anos de fundação e apresenta nova diretoria

Uma noite festiva repleta de homenagens. É o que vão ter os associados e convidados da Associação Comercial do Pará, em evento de celebração dos 205 anos da ACP na capital paraense, nesta quarta-feira (3). O evento vai destacar as atividades multissetoriais da entidade e apresentar a nova diretoria eleita para o biênio 2024/2026.

Associação Comercial do Pará é do ano de 1810, a segunda mais antiga do Brasil em atividades ininterruptas. Em mais de dois séculos de atuação, a ACP se consolidou como referência para lojistas e empresários da indústria, comércio, serviços e do agro.

Para a presidente da ACP, Elizabete Grunvald, a Associação diversificou suas atividades na medida em que se consolidou como entidade de fomento ao setor produtivo privado. “Nós atuamos em todos os setores da economia, com a missão de melhorar o ambiente de negócios. Tudo que se refere à melhoria do ambiente de negócios para o nosso associado e para o setor produtivo tem a nossa atuação”.

"Aqui (na ACP) se discute carga tributária, infraestrutura, melhoria do centro comercial, entre outras questões. Então tudo que melhora a atividade empresarial, esse é o nosso mote, essa é nossa missão, esse é o nosso dever.” acrescentou Elizabete.

Trajetória de fomento ao setor produtivo

A Associação Comercial do Pará é uma entidade sem fins lucrativos fundada em 3 de abril de 1819. Ao longo dos anos diversificou sua atuação, criando órgãos internos, como os conselhos de Jovens Empresários, o da Mulher Empresária, e o Conselho das Câmaras Setoriais. Todos alinhados à missão de desenvolver o setor produtivo, conforme o eixo de trabalho.

“Dispomos ainda de uma Universidade Corporativa, que contribui para o desenvolvimento e o aprimoramento dos associados e colaboradores. Visando solucionar litígios mercantis, contamos ainda com uma Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem Empresarial’, informou a presidente Elizabete Grunvald.

No evento desta quarta-feira, a ACP também vai apresentar a diretoria eleita para o biênio 2024/2026. A atual presidente Elizabete Grunvald foi reeleita, e a entidade passa a ter Mayanna Oliveira no Conselho da Mulher Empresária; Wigor Oliveira no Conjove; Reynaldo Gouvêa no Conselho das Câmaras Setoriais; Alberto Villar na Universidade Corporativa; Regina Villanova na Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem Empresarial; Fábio Lucio na Assembleia Geral; e Lutfala Bitar no Conselho Superior.