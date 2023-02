Governo Lula prorroga novamente prazo de permanência de seguranças de Bolsonaro nos EUA

Os três seguranças que acompanham o ex-presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos tiveram prazo de permanência no exterior prorrogado até o dia 30 de março, pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), conforme portaria publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (28). Sérgio Rocha Cordeiro, Marcelo Costa Câmara e Max Guilherme Machado de Moura devem acompanhar a agenda internacional do ex-presidente, entre os dias 13 e 30 de março, nas cidades de Deerfield Beach e Orlando, ambas no estado da Flórida.

Conforme o texto publicado, a autorização de afastamento dos servidores, lotados no apoio a ex-presidentes da República da Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração da Secretaria Executiva da Casa Civil, foi concedida pelo secretário de Administração da Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República, "para realizarem a segurança do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro, por ocasião de agenda internacional nas cidades de Deerfield Beach e Orlando, Flórida – Estados Unidos da América, no período de 13 a 30 de março de 2023, incluído o deslocamento, com ônus”.

Bolsonaro saiu no Brasil no final de dezembro do ano passado, às vésperas da posse de Lula.

Esta não é a primeira vez que o prazo de permanência deles fora no Brasil foi estendido. Outra portaria, assinada por Rui Costa (PT), ministro da Casa Civil, e publicada no dia 10 de fevereiro, já prorrogava esse prazo até primeiro de março.