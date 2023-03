'Se não provar sua inocência, não pode ficar no governo', diz Lula após denúncias sobre ministro

Dengue

A Anvisa aprovou registro de nova vacina contra a doença. Indicada dos 4 aos 60 anos, ela tem eficácia superior a 80%.



Seguros

Segundo dados do setor, os seguros de vida cresceram 25,7% no Pará, em 2022. O Norte teve alta de 21%, frente a contratos de 2021.

Luís Inácio 'Lula' da Silva (J. Bosco)

"Se não provar sua inocência, não pode ficar no governo"

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, presidente da República, ontem, após denúncias de que Juscelino Filho, o ministro das Comunicações, teria recebido diárias e usou avião da FAB para ir a um leilão de cavalos, em SP.

FEMINICÍDIO

DIVERGÊNCIAS

Diferentemente da nota divulgada pela Associação dos Magistrados do Estado do Pará (Amepa) sobre o caso de feminicídio ocorrido em Soure, no arquipélago do Marajó, em que a Amepa afirmou que “Em momento algum houve representação da vítima por medida protetiva”, a cópia de um depoimento prestado em 27 de abril do ano passado pela vítima, Mayara Figueiredo Gonçalves, na Delegacia de Soure, deixa claro que, ao ser informada sobre as medidas protetivas às quais teria direito, a vítima expressou seu desejo de receber as medidas que mantivessem o agressor, Jean Amaro, longe dela, e que gostaria de representar criminalmente para que ele fosse preso e ela se sentisse segura.



PEDIDO



Embora a mesma nota da Amepa afirme que, nessa ocasião, Jean Amaro foi preso em flagrante por crime de lesão corporal e violência doméstica, convertida em prisão preventiva na audiência de custódia, a pedido da defesa e do Ministério Público, ele foi posto em liberdade provisória em 9 de agosto. Procurado diretamente pela coluna sobre a contradição nessa informação, de que a vítima não teria pedido a medida, o juiz Líbio Moura, presidente da Amepa, esclarece que, na realidade, houve primeiro pedido, e que este não foi negado: foi atendido justamente na ocasião em que o agressor foi preso, e que “depois da liberdade concedida, no segundo semestre de 2022, não houve novo pedido da vítima”. Ela foi morta com facada dada por Jean Amaro, na madrugada do último dia 26, em Soure.

PF

COMANDO



O início da atuação do novo superintendente regional da Polícia Federal no Pará, delegado José Roberto Peres, já tem data: a posse será dia 8, com presença do diretor geral da PF, Andrei Augusto Passos Rodrigues. O novo superintendente é de Minas Gerais. Ingressou em 2003 na corporação, ainda como agente. Ele já trabalhou também no Mato Grosso do Sul, Acre, Pernambuco, Brasília e Roraima.

CACAU

CARBONO



A Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac) celebra este ano 66 anos de atuação na cadeia da cacauicultura, baseada principalmente em sistemas agroflorestais (SAFs) no Brasil - muitos deles localizados no Pará, onde há estudos da Universidade Federal do Pará, em parceria com o Centro de Pesquisa do Cacau da Ceplac. Pesquisas mostram que, no sistema agroflorestal com cacaueiros estudados, foram sequestradas 124 toneladas de carbono por hectare.



PRODUÇÃO



Esse resultado supera os do estudo na Bahia, estado que já foi o maior produtor nacional de cacau, e há alguns anos foi ultrapassado pelo Pará na produção cacaueira. Lá, o estudo envolveu 17 fazendas e mostrou que o modo de cultivo agroflorestal, onde árvores nativas fazem sombra aos cacaueiros, sequestra a média de 66 toneladas de carbono por hectare. O SAF é uma das tecnologias mais bem-sucedidas para o plantio de cacau em diferentes regiões, mesmo naquelas onde a árvore não ocorre naturalmente.

TAPIOCA

NA GLOBO



As tapioqueiras da ilha de Mosqueiro, distrito de Belém, serão atração no programa “É de casa”, da Rede Globo, no próximo sábado, 4. Elas serão destaque no quadro “Café da Manhã”, a partir das 7h, com transmissão ao vivo pela TV Liberal, diretamente da Tapiocaria, na praça da Matriz, um dos pontos turísticos da bucólica.



DELÍCIAS



No local trabalham 19 permissionários diretamente e, indiretamente, outros 57, considerando o cálculo de mais três pessoas contratadas por esses permissionários. Além de tradição na ilha, as tapioquinhas de Mosqueiro são reconhecidas como patrimônio cultural e imaterial de Belém, pela Lei 9.250, de 16 de dezembro de 2016.



VISIBILIDADE



A notícia sobre a participação no programa global está tendo grande repercussão na ilha. A notícia foi recebida pela presidente da Associação dos Barraqueiros de Venda de Tapiocas e Comidas Típicas da Ilha de Mosqueiro, Cirene Dutra Barboza, como uma oportunidade de ampliar nacionalmente a visibilidade dos produtos que há mais de cinco décadas são a fonte de renda para centenas de famílias. Sem perder a origem indígena, as tapiocas de Mosqueiro foram ganhando versões adaptadas para garantir a freguesia.

EM POUCAS LINHAS

► Pelo terceiro ano consecutivo, a Rede Mater Dei de Saúde foi reconhecida pelo Great Place to Work (GPTW) como uma excelente empresa para se trabalhar. A escolha se deu após a Pesquisa de Clima nas diversas unidades Mater Dei pelo país. O Selo GPTW é uma certificação mundialmente respeitada e tem o objetivo de destacar empresas que são reconhecidas e indicadas, por seus próprios funcionários, como um excelente lugar para se trabalhar.

► O presidente da Câmara Municipal de Belém, vereador John Wayne (MDB), foi o autor do pedido de sessão especial para homenagear a TV Liberal, que completa 47 anos no próximo mês de abril. A data da sessão ainda será definida.

► Após dois dias de protestos de pessoas idosas que deixaram de receber atendimento por clínicas prestadoras de serviços do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (Iasep), por falta de pagamento, o Iasep divulgou nota informando que pagamentos à credenciada estão sendo realizados e serão concluídos hoje.

► A Secretaria de Educação de Ananindeua (Semed) elabora projeto de lei a ser votado semana que vem, na Câmara Municipal, para instituir a Olímpiada Pedagógica de Língua Portuguesa e Matemática (OPA) da rede municipal, uma espécie de competição para incentivar as turmas dos níveis fundamental I e II. O primeiro lugar já tem prêmio definido: uma viagem para a Euro Disney, em Paris, na França. Uma reunião entre o prefeito Daniel Santos e membros do Consulado da França foi marcada para alinhar a premiação no país europeu.

► O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) concluiu fase final dos testes de “Fluxo de Identificação Civil em Audiência de Custódia”, que são a parte final de preparação para a adesão do Poder Judiciário do Pará à “Ação Nacional de Identificação Civil e Documentação”. A ação, que tem lançamento hoje, no Pará, é promovida nacionalmente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). No Pará, a ação prevê a doação de 233 kits biométricos a órgãos do sistema prisional.