Ministro das Comunicações se defende contra acusações: ‘Não fiz nada de errado’

Desde as primeiras acusações sobre o possível mau uso de recursos públicos, o Ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União), voltou a se defender: “Não fiz nada de errado”. Uma das denúncias é sobre a utilização de aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) e o recebimento de diárias indevidas em ações pessoais. O Instituto Não Aceito Corrupção divulgou uma nota pública exigindo o imediato afastamento cautelar por violar princípios constitucionais e cometer crimes.

O afastamento de Juscelino já foi pedido publicamente pela presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann. Porém, a decisão não é consenso no governo e entre aliados de Lula. O presidente ficou deve se reunir com Juscelino nesta segunda-feira (06).

“Eu sou o maior interessado nessa reunião, porque quero deixar claro que não fiz nada de errado, e que as denúncias são infundadas”, afirmou o ministro das Comunicações, por meio de sua assessoria.

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, contrariou Gleisi e disse que o próprio PT foi vítima de “pré-julgamentos injustos” no passado.

“Estou tranquilo, pois não houve qualquer irregularidade nas viagens. Está tudo documentado. Agradeço ao presidente Lula a oportunidade de ser ouvido com isenção e serenidade. E, como disse o ministro Padilha, tenho direito à presunção de inocência”, acrescentou.

Entenda a história

Em denúncia, o jornal “O Estado de S. Paulo” publicou uma matéria comentando que Juscelino usou um avião da FAB para viajar a São Paulo e recebeu diárias. Nesse período, participou de leilões de cavalo e foi para compromissos do órgão, mas passou somente duas horas no compromisso do Estado.

Outra denúncia contra o Ministro é que ele teria sido beneficiado de obra de asfaltamento, financiada pelo chamado orçamento secreto. Juscelino Filho teria conseguido pavimentar uma estrada que dá acesso a uma propriedade familiar, no Maranhão.