Parlamentares paraenses comemoram a volta de Bolsonaro ao Brasil

Após uma temporada de três meses nos Estados Unidos, a equipe de Jair Bolsonaro confirmou que ele retorna ao Brasil nesta quinta-feira (30). Na redes sociais, parlamentares paraenses comemoram o retorno do ex-chefe do Planalto ao país.

Pelo instagram, o deputado federal Eder Mauro (PL) disse que "O mito está de volta" se referindo ao ex-presidente. Na publicação, o parlamentar se refere a Bolsonaro como o "presidente mais amado do Brasil" e que ele "estará de volta, pra alegria dos patriotas e desespero da esquerda".

Em seu perfil pessoal, o também deputado estadual pelo Partido Liberal, Coronel Neil, se referiu ao retorno do ex-chefe do executivo dizendo "O nosso capitão voltou".

"Te esperamos, presidente" publicou o deputado federal Delegado Caveira (PL) sobre a volta de Bolsonaro ao país.

O desembarque do ex-presidente no Aeroporto Internacional de Brasília está prevista para às 7h15 da manhã desta quinta (30). No Brasil, Bolsonaro deve cumprir uma agenda institucional como presidente de honra do PL. Ele também deve se consultar com o médico-cirurgião Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo para um procedimento de correção de hérnia e obstruções intestinais por conta do episódio da facada, durante a campanha para a Presidência da República de 2018, em Juiz de Fora, Minas Gerais.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).