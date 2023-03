Polícia Federal marca depoimento de Bolsonaro sobre entrada ilegal de joias no Brasil

A Polícia Federal marcou para o dia 5 de abril o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no inquérito que trata da entrada ilegal de joias no Brasil. Também será ouvido o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid.

O caso teve início nas reportagens publicadas pelo Estadão a partir de 3 de março, que revelaram documentos, áudios e mensagens indicando que Bolsonaro atuou pessoalmente para tentar liberar um conjunto de joias e relógio de diamantes avaliado em 3 milhões de euros (cerca de R$ 16,5 milhões), trazidos ao Brasil de forma ilegal para ele e que, segundo seu próprio ex-ministro Bento Albuquerque, seria dado a Michelle Bolsonaro.

O presente dado pelo regime saudita acabou apreendido pela Receita no Aeroporto de Guarulhos. Eles estavam na bagagem de um militar, assessor do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que viajara ao Oriente Médio em outubro de 2021.

Ex-ministro disse que joias seriam entregues a Michelle Bolsonaro

Foram ao menos oito tentativas para tentar liberar as joias no aeroporto, sem sucesso. Mesmo sem conseguir reaver o pacote de joias apreendido, a comitiva do ex-ministro não informou que já tinha passado ilegalmente pela alfândega, sem informar que possuía um segundo estojo com joias.

As apurações seguintes revelariam que Bolsonaro recebeu pessoalmente esse segundo pacote de joias da Arábia Saudita que chegou ao Brasil pelas mãos da comitiva do então ministro. No estojo estavam um relógio com pulseira em couro, um par de abotoaduras, uma caneta rosa gold, um anel e uma masbaha, uma espécie de rosário islâmico, todos da marca suíça Chopard. Esse jogo chegou a ser estimado em cerca de R$ 400 mil, mas detalhes das joias revelaram que custa, na realidade, pelo menos R$ 1 milhão.

Bolsonaro negou inicialmente a existência de todas as joias. "Estou sendo crucificado no Brasil por um presente que não pedi e nem recebi. Vi em alguns jornais de forma maldosa dizendo que eu tentei trazer joias ilegais para o Brasil. Não existe isso", disse.

No entanto, há indícios de que Bolsonaro agiu diretamente para tentar liberar as joias ilegais, acionando ministérios e militares. Além disso, seu ex-ministro Bento Albuquerque confirmou que as joias seriam entregues a Michelle Bolsonaro.

Bolsonaro deve chegar ao Brasil nesta quinta-feira (30).