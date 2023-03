Presentes recebidos por Bolsonaro são guardados em fazenda de Nelson Piquet, segundo jornal

De acordo com informações do jornal O Estado de São Paulo, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) guardou os presentes recebidos durante o mandato em uma fazenda do ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet.

O local é conhecido como "Fazenda Piquet" e fica localizado no Lago Sul, em Brasília. O jornal apurou que os itens guardados saíram das garagens privativas dos Palácios do Planalto e Alvorada e foram enviados para a propriedade de Piquet como bens pessoais.

Itens de alto valor foram encaminhados à fazenda, enquanto outros, como cartas e livros, foram enviados para o Arquivo Nacional do Rio de Janeiro e para a Biblioteca Nacional do Rio como bens do Estado brasileiro.

O jornal procurou Nelson Piquet para comentar o caso, mas não obteve resposta. O ex-piloto é apoiador de Bolsonaro e doou R$ 200 mil ao PL, partido do ex-presidente, nas eleições do ano passado. Ele já havia destinado R$ 501 mil diretamente à campanha do candidato à reeleição.

Terceiro conjunto de joias

Durante seu mandato presidencial, Jair Bolsonaro recebeu um estojo de joias da Arábia Saudita, incluindo um relógio Rolex cravejado de diamantes, avaliado em R$ 500 mil. As informações são do Estadão.

O conjunto foi entregue pessoalmente ao ex-presidente em uma viagem oficial a Doha e Riad, em outubro de 2019. Após a viagem, Bolsonaro determinou que os itens fossem levados para seu acervo privado, e em 2022 solicitou que fossem fisicamente entregues a ele.

O estojo foi registrado pelo sistema da Presidência em 6 de junho de 2022 como "encaminhado ao gabinete do presidente Jair Bolsonaro", e dois dias depois estava "sob a guarda do presidente da República". O ex-presidente ficou com as joias após o fim de seu mandato. O processo de entrega dos itens não teve intermediários, segundo o Estadão.