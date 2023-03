Após reunião com Lula, ministro Padilha fala sobre MPs no Congresso e taxa de juros

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, esteve reunido com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para discutir temas como novo marco fiscal, que será encaminhado para o Congresso, taxa de juros e análise de medidas provisórias pelo Congresso. Em relação às novas regras fiscais, o governo avalia, de acordo com Padilha, que há ambiente positivo para o debate e aprovação o mais rápido possível.

Ele destacou também o sentimento de empresários e economistas de que o Brasil vive uma taxa de juros desproporcional se comparado com os outros países.

Foi tratado também do tema do rito das MPs. acreditamos que vamos construir um ambiente tanto na Câmara, como no Senado para que a votação de projetos importantes como Bolsa Família, recriação do Ministério da Cultura, recriação do Ministério da Igualdade Racial, novo Minha Casa, Minha Vida, projetos que fazem parte da recuperação de receita do país, sejam votados no calendário até o final de junho, que é o prazo de votação de várias das medidas provisórias", declarou Padilha.