Planos de saúde

A ANS suspendeu, temporariamente, a comercialização de 32 planos de saúde por causa de reclamação dos clientes.

Retorno do DPVAT

O governo federal estuda retomar o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres.

Alexandre Padilha (J. Bosco)

"Estaremos de braços abertos para receber prefeitas e prefeitos de todo o Brasil.”





Alexandre Padilha, ministro da Secretaria de Relações Institucionais, que anunciou, às vésperas da Marcha dos Prefeitos, a liberação de R$ 3 bilhões em emendas parlamentares para aproximadamente 3 mil municípios.

COLDPLAY

ENCONTRO

A convite de Chris Martin, da banda Coldplay, o governador Helder Barbalho, que também é presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, encontra-se com o músico na próxima terça-feira (28), no Rio de Janeiro, para tratar de projetos que priorizem a floresta em pé na Amazônia e COP 30.

SAÚDE

MUTIRÃO

O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA), conselheiro Antonio José Guimarães, a conselheira Mara Lúcia, responsável por fiscalizar as contas da Secretaria de Saúde de Belém, o controlador Ocyr Melo, da 3ª Controladoria da Corte de Contas, e o diretor de Fiscalização e Controle Externo, Felipe Souza, se reuniram na semana passada com o procurador-geral de Justiça do Pará, César Mattar Jr., e com o subprocurador-geral de Justiça, área Jurídico-Institucional, Antônio Eduardo Barleta de Almeida. Na pauta, o cenário atual da área da saúde da capital paraense e em Ananindeua. O Tribunal de Contas e o Ministério Público uniram esforços para acompanhar as ações em saúde nos dois municípios. Nos próximos dias os gestores serão chamados para detalhar as medidas para resolver as questões mais urgentes.

BNDES

AGÊNCIA

O senador Beto Faro (PT) anunciou que pediu, formalmente, ao presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, a abertura de uma agência da instituição no Estado do Pará. Para Beto Faro, a presença física da autarquia na região ajudaria a alavancar o desenvolvimento da Amazônia. A solicitação será feita em audiência oficial, a ser marcada para os próximos dias.

CRÉDITO

Ainda na semana passada, em audiência da Comissão de Agricultura, da qual é membro, Beto Faro defendeu o acompanhamento do desmatamento nas propriedades rurais, pelas instituições que oferecem crédito aos produtores rurais. Mas disse que o agronegócio no Brasil não opera na ilegalidade.

PARQUE

REIVINDICAÇÃO

Moradores dos conjuntos Médici I e II estão se organizando para lutar pela reforma e reabertura do Parque Ambiental Gunnar Vingren.

RECLAMAÇÕES

O parque ocupa uma área com 44 hectares, equivalente a 110 campos de futebol, que foi doada pela Associação dos Moradores do Conjunto Médici à Prefeitura de Belém na década de 1990. A Prefeitura de Belém até agora nada fez nem demonstrou interesse na resolução do problema. Moradores reclamam dos usuários de drogas que estão tomando conta do local e do aumento do número de assaltos, além do furto de animais de espécies raras, como macacos e tucanos que habitam o local.

MOTOS

MAIS BARULHO

O incômodo vivido por moradores da avenida Visconde de Souza Franco no sábado (18), quando motociclistas se reuniram na área, andando na contramão e com veículos sem o silenciador no escapamento para ficarem propositalmente mais barulhentos, tem sido a rotina de quem mora em outras grandes vias da capital. O maior número de queixas chegou à coluna de áreas como Duque de Caxias, Almirante Barroso e Antônio Barreto. Segundo os moradores, a diversão dos motociclistas começa tarde da noite e se estende pela madrugada, especialmente nos fins de semana. As crianças e os idosos são as principais vítimas.

VIGIA

TEMPLO

Já está em Vigia o novo piso da Igreja da Mãe de Deus, que passa pela mais profunda intervenção em um século. O novo piso foi fabricado na Itália e imita o original da sacristia e dos espaços laterais do templo, que estava muito danificado e fragilizado pelo tempo, exposto a infiltrações e umidade. A obra está sob responsabilidade da Diocese de Castanhal, e conta com recursos do Estado. O projeto, aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), é de autoria do arquiteto Aurélio Meira.

Em Poucas Linhas



► A Prefeitura de Belém vai promover um mês de atividades e palestras para debater a educação inclusiva dos estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) atendidos pela rede municipal de Educação.

► O simpósio TEA começa na sexta-feira, 31, às 9h, no Centur, e a programação seguirá até o dia 30 de abril, com debates, caminhadas em Belém e Mosqueiro, e atividades culturais, sob a coordenação do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, que atende 1.172 estudantes com autismo, o que corresponde a 52% da demanda total do atendimento da educação inclusiva, que hoje alcança 2.254 pessoas com vários tipos de deficiência.

► A Justiça do Trabalho realizará, de 28 a 31 de março, itinerância em cidades do Marajó e nordeste paraense.

► Em parceria com o Instituto Nacional de Seguro Social e Superintendência Regional do Trabalho, será feito atendimento presencial em Melgaço, Portel e Curralinho.

► Outros 14 municípios do Marajó e do nordeste paraense serão atendidos por meio de balcões virtuais instalados nos cartórios eleitorais dessas localidades.

► A advogada criminalista paraense Larissa Miranda Pinheiro representará a região Norte na Brazil Conference, que será realizada na Universidade de Harvard.

► Atual titular da diretoria do Enfrentamento contra a Violência à Mulher pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará, Larissa vai apresentar no evento o seu projeto social que atende mulheres em situação de vulnerabilidade financeira e que sofreram violência de gênero.

► Larissa Miranda Pinheiro também é apresentadora do podcast Panorama OAB, uma parceria entre a Ordem dos Advogados no Pará e o Grupo Liberal.

► O Brasil registrou, no ano passado, 78 mil novos casos de tuberculose, um aumento de 4,9% em relação ao ano anterior.

► Dados do Ministério da Saúde apontam que Amazonas, Rio de Janeiro e Roraima apresentaram os maiores coeficientes de incidência: 84.1, 75.9 e 68.6 casos da doença para cada grupo de 100 mil habitantes, respectivamente.