Ex-presidente Jair Bolsonaro chega ao Brasil após três meses nos EUA

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro já está em solo brasileiro, após uma temporada de três meses nos Estados Unidos. O voo comercial em que ele estava chegou ao Aeroporto Internacional de Brasília por volta das 6h40 desta quinta-feira (30). Ele era aguardado no saguão por vários apoiadores.

Bolsonaro embarcou para Orlando, na Flórida, no dia 30 de dezembro do ano passado – a dois dias de terminar o seu mandato e da posse do agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na ocasião, ele viajou em um voo da Força Aérea Brasileira. No período em que esteve em território americano, pode ser acompanhado por assessores presidenciais pagos com dinheiro público,benefício garantido por lei a ex-presidentes, mesmo que eles estejam fora do país.

Entre a noite desta quarta-feira (29) e madrugada desta quinta, apoiadores do ex-presidente que embarcaram no mesmo avisão que ele chegaram fazer imagens da viagem.

No Aeroporto Internacional de Brasília, poiadores do ex-presidente aguardavam na saída do desembarque sob forte esquema de segurança, com a presença de policiais militares.

De acordo com o PL, partido do ex-presidente, Bolsonaro deve participar de um evento fechado ainda nesta quinta, com familiares e aliados.