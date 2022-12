Presidente Jair Bolsonaro viaja aos EUA a dois dias do fim do mandato

A menos de dois dias do fim do mandato, o presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou o Brasil rumo aos Estados Unidos (EUA). Ele saiu de Brasília (DF) no início da tarde desta sexta-feira (30), no avião presidencial. A expectativa é de que o presidente vá para a Flórida.

O embarque ocorreu poucas horas após o presidente fazer um pronunciamento, por meio de uma live em suas redes sociais, na qual apresentou um balanço do governo, criticou o PT e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou não apoiar tentativa de "ato terrorista" em Brasília e pediu que os apoiadores não partam "para o ataque".

VEJA MAIS

A viagem aos Estados Unidos confirma que Bolsonaro não passará a faixa presidencial para o seu sucessor, durante a cerimônia de posse, no próximo domingo (1º). O governo já havia publicado, na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União, uma autorização para que servidores públicos acompanhem o presidente na viagem. Eles devem assessorar o político do PL quando ele deixar o comando do Poder Executivo.