'Foi difícil ficar dois meses calado, trabalhando para buscar alternativas', diz Bolsonaro

O presidente da República, Jair Bolsonaro, comentou sobre o comportamento que adotou depois do segundo turno das eleições presidenciais 2022, em outubro. Desde a derrota nas urnas, ele ficou mais recluso, reduziu consideravelmente os compromissos oficiais e deixou de fazer as tradicionais transmissões ao vivo pelo Youtube às quintas.

Em um pronunciamento feito na manhã desta sexta-feira (30), penúltimo dia de mandato, Bolsonaro criticou medidas adotadas pelo futuro governo, como a não prorrogação da desoneração de tributos federais sobre combustíveis, mas tentou acalmar os apoiadores. “Não vai demorar muito tempo, o Brasil vai voltar ao eixo da normalidade, da prosperidade, da ordem, do progresso, do respeito, do amor à sua bandeira. O Brasil não sucumbirá”, declarou.

“Como foi difícil ficar dois meses calado, trabalhando para buscar alternativas. Qualquer coisa que eu falasse, seria um escândalo na imprensa”, completou Bolsonaro.

Ele seguiu afirmando que o país terá “um grande futuro pela frente”.

“Perdem-se batalhas, mas não vamos perder a guerra”, disse o presidente, que terminou o pronunciamento agradecendo pela oportunidade de ficar quatro anos à frente do Executivo Federal. “Vocês sabem agora a importância da união, sabem dar valor a liberdade, o respeito ao próximo, amar a família”.