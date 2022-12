Após pronunciamento, presidente Bolsonaro deixa o Brasil rumo aos EUA nesta sexta (30)

O presidente Jair Bolsonaro vai partir no início da tarde desta sexta-feira (30) rumo a Orlando, nos Estados Unidos, onde passará um período sabático após o término de seu mandato. As informações são do portal Metrópoles.

O voo direto que levará Bolsonaro para os Estados Unidos deve partir às 13h45 e tem previsão de pousar no aeroporto de Orlando pouco antes das 20h, no horário local (21h, no horário de Brasília).

Bolsonaro viajará no Airbus 319 da Força Aérea Brasileira (FAB), acompanhado de auxiliares que já foram nomeados como seus assessores quando se tornar ex-presidente do país.

Antes de viajar para Orlando, Bolsonaro fez um pronunciamento nas redes sociais, onde ressaltou feitos de seu governo e condenou as tentativas de atentado terrorista em Brasília.

Ao partir para o exterior, Bolsonaro deixa claro que não vai mesmo passar a faixa para Lula durante a cerimônia de posse do presidente eleito no dia 1º de janeiro de 2023.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).