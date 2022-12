Governo autoriza viagem de assessores para acompanharem Bolsonaro aos Estados Unidos

Nesta sexta-feira (30) foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) uma autorização para assessores que trabalharão com Jair Bolsonaro após o fim do mandato acompanharem o presidente em viagem a Miami, nos Estados Unidos. As informações são do G1 Braília.

Segundo o documento, cinco assessores vão acompanhar o presidente, para dar apoio e fazer a segurança. O despacho prevê que a viagem dos assessores tem início no dia 1º de janeiro e término no dia 30 de janeiro. Após deixar de ser presidente, Bolsonaro tem direito a manter assessores com dinheiro público. Por isso a autorização da viagem é feita pelo governo.

Até o momento, o Planalto não confirma a viagem internacional do presidente.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).