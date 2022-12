Presidente Jair Bolsonaro faz seu último pronunciamento como presidente do Brasil; vídeo

O presidente da República Jair Bolsonaro (PL) fará uma live às 10h desta sexta-feira (30), em suas redes sociais. A informação foi divulgada pela assessoria de comunicaçao da Presidência. Esse deve ser o último discurso de Bolsonaro antes de deixar o cargo, neste sábado (31).

VEJA MAIS

Ele deixa a chefia do Executivo Federal após ser derrotado no segundo turno das eleições 2022 para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que assume oficialmente o cargo no próximo domingo (1º).