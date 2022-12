Comandante do Exército escolhido por Lula é nomeado por Bolsonaro

Foi publicado, na edição desta quarta-feira (28), do Diário Oficial da União, a nomeação do novo comandante do Exército, general Júlio César de Arruda, escolhido pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele havia sido anunciado pelo futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. As informações são do G1 Nacional.

Conforme o ato de nomeação, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), César de Arruda deve ocupar o posto interinamente, a partir da sexta-feira (30). Lula é quem vai assinar a nomeação definitiva, assim que assumir, a partir do domingo (1º).

A antecipação da posse para antes da mudança de governo foi um acerto entre a atual gestão e a equipe do presidente eleito.