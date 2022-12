Presidente Bolsonaro deve se reunir com aliados nesta quarta, diz jornalista

Na última semana do mandato, o presidente Jair Bolsonaro deve se reunir com pessoas que atuam no seu entorno. De acordo com o jornalista Robson Bonin, da revista Veja, ele avisou a aliados mais próximos que pretende fazer a reunião nesta quarta-feira (28), mas o horário ainda não foi definido. O encontro deve ocorre no Planalto ou Alvorada.

Também cresceu as expectativas em torno de um possível pronunciamento do presidente, nesta final de gestão. As jornalistas Carla Araújo e Juliana Dal Piva, colunistas do UOL, afirmam que aliados têm aconselhado Bolsonaro a realizar uma espécie de "último pronunciamento à nação”, também nesta quarta-feira, antes de embarcar para os Estados Unidos.

VEJA MAIS

Entre os nomes que estariam insistido na necessidade dele quebrar o silêncio antes de deixar o poder, está o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Porém, Jair Bolsonaro ainda não bateu o martelo sobre o assunto.